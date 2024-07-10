‏مصر تتوج ببطولة الأهرامات لكرة الهدف للمكفوفين

توج منتخب مصر ببطولة الأهرامات لكرة الهدف للمكفوفين، التي اختتمت فعاليتها اليوم بصالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

‏جاء تتويج منتخب مصر لكرة الهدف ببطولة الأهرامات، عقب فوزه على أوكرانيا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي امتدت إلي الأشواط الإضافية، عقب انتهاء الوقت الأصلي بتعادل الفريقين بثلاثة أهداف لكل منهم

‏بدأت المباراة قوية من جانب منتخب مصر الذي تقدم بهدفين نظيفين إلى أن منتخب أوكرانيا نجح في العودة بقوة للمباراة وتعادل ثم تقدم بثلاثة أهداف الهدفين حتى تعادل منتخب مصر في اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي لتمتد المباراة إلى شوطين إضافيين نجح منتخب مصر في تحقيق الفوز في اللحظات الأخيرة من الشوط الثاني الإضافة

‏من جانبه أشاد أحمد عوين رئيس اتحاد المصري للمكفوفين، بمستوى المنتخب الوطني خلال فعاليات البطولة والذي جعله في مقدمة البطولة متفوقا على كافة المنتخبات التي شاركت في البطولة.

حضر حفل الختام الذي شهد الوقوف دقيقة حداد علي روح الراحل أحمد رفعت كلا من عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة، ومحمود عبد العزيز مدير إدارة التنمية بوزارة الشباب.