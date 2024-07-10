حسن نصر الله: إسرائيل تخفي حقيقة خسائرها في الجبهة الشمالية

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، إن الاحتلال الإسرائيلي يخفي الحقيقة عن حجم الخسائر التي يمنى بها على الجبهة الشمالية.

وأضاف في كلمة له عصر اليوم الأربعاء، أن العمليات التي ينفذها حزب الله استطاعت أن تشغل جزءا كبيرا من قوات الاحتلال وإبعادها عن المعركة في غزة، ما يؤكد ارتباط الجبهتين.

ولفت إلى أن المرحلة الحالية تشهد بروز جيل جديد من قادة الاحتلال الذين وصفهم بأنهم نرجسيون ومستعدون للتضحية بكل شيء في سبيل بقائهم في السلطة.

وشدد الأمين العام لحزب الله، على أنه بعد مرور عشرة أشهر من العدوان الإسرائيلي على غزة، إن الفشل هو عنوان المعركة.

وأوضح أن المقاومة في لبنان أكدت منذ البداية أنها جبهة إسناد لقطاع غزة، وبالتالي فإنّ توقف عملياتها في الجبهة الشمالية لإسرائيل مرتبط بوقف العدوان على غزة.