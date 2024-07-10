أعضاء برلمان طلائع الساحل بجنوب سيناء يبحثون سبل تطوير مدينة الطور

عقد أعضاء برلمان طلائع الساحل بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، لقاءً حواريًا، مع علي حماده، رئيس مدينة الطور، لمناقشة الإنجازات والمعوقات وبعض مشكلات المدينة، ومشاكل الطلائع، وكيفية التطوير بالإمكانات المتاحة بالمدينة.

وتناول اللقاء المجهودات المبذولة للنهوض بالمدينة، وآليات الخطة المقبلة لمواصلة أعمال التطوير كون المدينة عاصمة المحافظة، وعرض مقترحات الطلائع، وإمكانية تنفيذها في ظل الدور المهم لمراكز الشباب.

ورد رئيس المدينة، على الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالطلائع، موضحًا دور القيادة السياسية والتنفيذية بالمحافظة في تشييد عدد من المشروعات القومية بالمدينة.

وأكد أن المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة سواء من خلال الخطة الاستثمارية، أو المشروعات المقامة بالجهود الذاتية، وذلك ضمن خطة الدولة للنهوض بالمحافظة.

وأوضح محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن المديرية تنفذ تلك اللقاءات في ضوء دعم وزارة الشباب والرياضة؛ لبناء جيل لديه القدرة على القيادة، والتمكن من استخدام الأدوات البرلمانية الصحيحة، وذلك بناءً على تدريب ووعى ليصبحوا سفراء التنوير، وأصحاب دور مستقبلي في الحياة السياسية بناءً على وعي وإدراك، تحت رعاية اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.