محافظ البحيرة لـ«الشروق»: استمرار الجولات على مراكز ومدن المحافظة لحل مشاكل المواطنين

أجرت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، زيارة مفاجئة إلى مركزي إدكو ورشيد، وذلك لتفقد الطرق والمستشفيات، حيث بدأت الجولة بتفقد طريق الشركات بإدكو، ثم اتجهت إلى مستشفى إدكو العام.

وتفقدت محافظ البحيرة، خلال جولتها، أقسام الأطفال والجراحة والطوارئ، وغرف العمليات، ثم صيدلية المستشفى؛ لمعرفة أصناف الأدوية الناقصة للعمل على توفيرها من صيدلية المحافظة، والجمعيات الأهلية.

كما تفقدت المحافظ، أعمال الرصف بشارعي الخدمات والمصيف، موجهة بسرعة إنهاء العمل بهما وتسليمهما في أقرب وقت.

وتوجهت محافظ البحيرة، إلى مركز رشيد لتفقد محطة صرف الجدية، موجهة بسرعة إنهاء الأعمال بها وتشغيلها في أقرب وقت ممكن، ثم تفقدت أعمال التطوير بكورنيش النيل برشيد.

وصرحت "عازر"، لـ"الشروق"، باستمرار إجراء جولات مفاجئة على جميع مراكز البحيرة، والوقوف على المشاكل الأساسية بها للعمل على حلها بجميع الإمكانيات المتاحة.

وأضافت أنها حريصة على متابعة أعمال الرصف والتطوير بالطرق واستلامها في المواعيد المحددة دون قبول أي أعذار من الشركات المنفذة.