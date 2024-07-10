صلاح ينتظم في معسكر ليفربول للموسم الجديد

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انتظم محمد صلاح، نجم وهداف ليفربول الإنجليزي، في التدريبات الجماعية للفريق؛ استعدادًا للموسم الجديد.

محمد صلاح يرتبط مع مع ليفربول بعقد يمتد حتى صيف 2025، وسط أنباء عن اهتمام نادي اتحاد جدة السعودي للتعاقد معه.

وحصل صلاح، على إجازة فور انتهاء الموسم الماضي، وقضى إجازته في اليونان، لينضم لمعسكر الفريق بعد 5 أيام من انطلاق المعسكر.

ونشر الحساب الرسمي لليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، صورة لصلاح رفقة المدرب الهولندي الجديد آرني سلوت.

وشارك صلاح، في 44 مباراة الموسم الماضي مع ليفربول بكل المسابقات، وساهم في 39 هدفًا، حيث سجل 25 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة.

وانطلق معسكر ليفربول للموسم الجديد يوم الجمعة الماضي بمشاركة 8 لاعبيين، قبل أن ينضم باقي اللاعبين تدريجيًا.