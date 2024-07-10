وزير الصحة: الخدمات المقدمة أدت إلى إطالة متوسط عمر المواطن إلى 71 عاما

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، أن الجهود المبذولة لتطوير القطاع الصحي انعكست بشكل إيجابي على صحة المواطن المصري، وظهر ذلك جليا في ارتفاع متوسط عمر المواطن.

وقال وتابع خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء: «متوسط عمر المواطن المصري وصل إلى 71 عاما للسيدات وأكثر من 70 عاما للرجال بفضل كل تم في قطاع الصحة، وبسبب المبادرات الرئاسية 14 مبادرة والتامين الصحي وقوائم الانتظار، معالجة الناس واكتشاف الأمراض قبل حدوث مضاعفات أدت إلى أن عمره يطول» .

وأضاف أن متوسط عمر المصريين ارتفع إلى 70.5 عام للرجال والسيدات، في حين كان يتراوح بين 45 و 50 عاما في الماضي غير البعيد، معقبا: «المجهود المبذول في القطاع الصحي والتوعوي والتعليمي وصل إلى حياة طويلة وصحية للمواطن ظهر في زيادة متوسط عمر الرجال والسيدات إلى 70.5 عام».

وأشار إلى أن تطوير الخدمات الصحية يساهم بشكل مباشر في تحسين الصحة وإطالة عمر الإنسان.

وعلى صعيد الأوضاع في قطاع غزة، أكد أنه «لا يوجد دولة على مستوى الكرة الأرضية - من قبل الأحداث وحتى اليوم- قدمت ما قدمته مصر للأشقاء الفلسطينيين، مصر استقبلت آلاف الحالات من الأشقاء في المنظومة الصحية بمنتهى الحب والتفاني، وخضعوا لعمليات جراحية صعبة ومعقدة جدًا ولا زلنا نقدم هذا الدور».

وكشف عن تلقيه طلبا من نظيره الفلسطيني الدكتور ماجد أبو رمضان، يتمثل في وجود أطقم طبية وخبرات مصرية على رأس القوافل الصحية التي ستتوجه إلى قطاع غزة؛ للمساهمة في إعادة بناء المنظومة الصحية في أعقاب انتهاء العدوان الإسرائيلي، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه دائما بتوفير كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين.