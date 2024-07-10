الناتو يعتزم تحذير الصين من مغبة دعم حرب روسيا ضد أوكرانيا

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توقع مراقبون أن يحذر قادة حلف شمال الأطلسي المجتمعون في واشنطن، اليوم الأربعاء، الصين من مغبة دعمها لحرب روسيا ضد أوكرانيا، وفقا لنص معد اطلعت عليه وكالة (د.ب.أ)

وجاء في النص أن الصين "أصبحت داعما حاسما في حرب روسيا ضد أوكرانيا من خلال ما يسمى بشراكتها "اللا محدودة" ودعمها واسع النطاق للقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية."

وأضاف النص أن "هذا يزيد من التهديد الذي تشكله روسيا على جيرانها وعلى الأمن الأوروبي - الأطلسي".

ويدعو النص الصين إلى وقف "جميع أشكال الدعم المادي والسياسي للمجهود الحربي الروسي".

وتابع النص أن الصين "لا يمكنها أن تساعد الحرب الأوسع في التاريخ الحديث في أوروبا دون أن يؤثر ذلك سلبا على مصالحها وسمعتها."

ويتهم النص أيضا الصين بممارسة "أنشطة سبرانية وهجينة ضارة" تقوض الأمن الأوروبي - الأطلسي، ويشير النص إلى توسيع الصين لترسانتها من الأسلحة النووية.

ويحث النص الصين على "الانخراط في مناقشات استراتيجية للحد من المخاطر."