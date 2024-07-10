إيرادات فيلم عصابة الماكس تصل 20 مليون جنيه

حقق فيلم "عصابة الماكس"، أمس 308 آلاف جنيه، ليحتل بذلك المركز الثالث بين الأفلام المتنافسة في الموسم الحالي، ويصل إجمالي إيراداته بعد 4 أسابيع عرض إلى 20 مليونا و126 ألف جنيه.

الفيلم بطولة الفنان أحمد فهمي، من تأليف أمجد الشرقاوي، ورامي علي، وإخراج حسام سليمان، ويشارك في بطولته كل من لبلبة، وروبي، ومحمد لطفي، وحاتم صلاح، وأوس أوس، وأحمد فهيم، ويظهر الفنان أحمد السقا كضيف شرف ضمن أحداث الفيلم.

وتدور الأحداث في إطار كوميدي، حول شخص ينفذ عمليات سرقة عديدة وحده، دون أن يحتاج إلى مساعدة من أحد، إلى أن يجد نفسه متورطا في عملية كبيرة، ويضطر أن يلجأ إلى مجموعة من الأشخاص لمساعدته.