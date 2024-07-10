قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا من الضفة

قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الأربعاء، 12 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم الطالبة زينة بربر من القدس، بالإضافة إلى أسرى سابقين.

وأضاف في بيان مع هيئة شئون الأسرى والمحررين، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: بيت لحم، والقدس، ونابلس، وأريحا، والخليل.

وقال إن «الاحتلال يواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، يرافقها تهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين».

وأشار إلى أنّ حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت أكثر من 9610، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وجدد التنويه أن «المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا».