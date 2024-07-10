أبو الغيط يناقش مع أمين عام مجلس الوزراء الياباني تعزيز العلاقات مع العالم العربي

التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، يوشيماس هاياشي الأمين العام لمجلس الوزراء القائم بأعمال رئيس وزراء اليابان، وذلك خلال زيارته الرسمية الأولى لليابان.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن أبو الغيط أشاد خلال اللقاء بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين اليابان والعالم العربي، مؤكداً حرص الجامعة العربية ودولها الأعضاء على الارتقاء بمختلف مجالات التعاون العربي الياباني ومشيراً في هذا الخصوص إلى قوة الروابط الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.

وذكر المتحدث أن اللقاء تناول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك التي تسعي إلى تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين العربي والياباني.

كما أشار المتحدث إلى المباحثات التي عُقدت بين أبو الغيط ويوكو كاميكاوا - وزيرة خارجية اليابان، حيث أعرب الأمين العام عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من الجانب الياباني لإنجاح أعمال الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني (الذي تأسس عام 2009)، الذي تستضيفه العاصمة اليابانية طوكيو، مؤكدا أهمية مواصلة عقد الفعاليات الخاصة بآليات التعاون العربي الياباني في المجالات المختلفة بشكل دوري وبانتظام بما يسهم في تعزيز مسيرة التعاون العربي الياباني.

وأضاف المتحدث، أن وزيرة الخارجية أكدت أهمية تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، وذلك في ضوء مذكرة التعاون العربي الياباني في المجال السياسي التي أُبرمت عام 2013، وفي هذا الصدد أشارت الوزيرة إلى أهمية عقد الدورة الرابعة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني عام 2025 في مكان يتفق عليه الجانبين.

وأضاف المتحدث، أن اللقاء شهد تبادلاً لوجهات النظر حول أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك في منطقة الشرق الأوسط، وبالأخص الوضع المتدهور بقطاع غزة، محذراً من اتساع رقعة الحرب وتحولها إلى مواجهة إقليمية، بما لذلك من تداعيات خطيرة على استقرار الشرق الأوسط والأمن العالمي. كما حث أبو الغيط الجانب الياباني على الاعتراف بدولة فلسطين لما لذلك من تأثير كبير في تشجيع باقي الدول للاعتراف بدولة فلسطين والمساهمة في تحسين الوضع المتدهور بها.