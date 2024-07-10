محافظ سوهاج يتفقد مستشفى الهلال للتأمين الصحي ويتابع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الأرلابعاء، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، جولة ميدانية تفقد خلالها مستشفى الهلال للتأمين الصحي، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفى، والعمل على إزالة أية معوقات، وذلك استمرارا لجولاته الميدانية التي يقوم بها لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بسوهاج.

كان ذلك بحضور اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حسن ياسين مدير عام التأمين الصحي بسوهاج، والدكتور أحمد عبد الكريم وكيل مديرية الصحة، والدكتور محمد عبد الرحيم مدير مستشفى الهلال.

وتفقد المحافظ خلال جولته بالمستشفى أقسام: الاستقبال، والعمليات، والعناية المركزة، ووحدة القسطرة القلبية، ووحدة الغسيل الكلوي"، والتقى عددا من المرضى داخل تلك الأقسام، واطمأن منهم على مستوى الخدمات المقدمة، واستمع إلى شكواهم، ووجه إدارة المستشفى بمنع الانتظار والتكدس أمام غرفة العمليات، وتوفير أماكن انتظار لائقة للمرضى، ووضع خطة للإحلال الجزئي لماكينات الغسيل الكلوي، بالتعاون مع مديرية الصحة، على أن يتم إعداد تلك الخطة خلال أسبوع.

واطمأن المحافظ خلال جولته على مدى توافر المستلزمات الطبية، والعلاج داخل المستشفى، موجها بتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية للمرضى، والعمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع وتيرة العمل بمشروع تطوير المستشفى للانتهاء منها في أقرب وقت.