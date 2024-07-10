وزير الصحة: ما تم ويتم منذ 2014 لم يسبق أن حدث في عمر هذه الدولة

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للشؤون التنمية البشرية و وزير الصحة، إن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل تشمل 5 محافظات جديدة هي دمياط، وكفر الشيخ، والمنيا، ومطروح، وشمال سيناء.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، أن تطبيق المرحلة الثانية سوف يتضمن تطوير 12 مستشفى، وإنشاء 19 مستشفى جديدا، بالإضافة إلى توفير 5405 أسرة، و 516 وحدة رعاية أساسية؛ بهدف إعداد هذه المحافظات للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

ودافع «عبد الغفار» عن الإنجازات التي تحققت في قطاع الصحة خلال السنوات الماضية، مشددًا أن مصر لم تشهد من قبل هذا الاهتمام، قائلا:« ما تم ويتم في قطاع الصحة منذ 2014 إلى اليوم لم يسبق أن حدث من قبل في عمر هذه الدولة».

وأكد أن الهدف هو تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في جميع المحافظات بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة استغرقت تطبيقها في العديد من دول العالم نحو 50 عامًا، معقبا: «لا يجب أن ننسى بأن الدول التي طبقت منظومات شبيهة بمنظومة التأمين الصحي لدينا أخذت 50 سنة».

ونفى ما يثار من شائعات حول خصخصة المستشفيات، متسائلا: «بعد كل هذه المشروعات التي تم تنفيذها في عهد الرئيس السيسي وهذه الحكومات بتكليفات ضخمة جدًا بالمليارات يزايد على أننا بننفذ مستشفى من أجل خصخصتها أو نبيعها! هو اللي هيبيع بيشتغل الشغل دا كله وبيرصد هذه الميزانيات!».