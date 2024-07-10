السعودية تدعو إلى بذل كافة الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

دعت المملكة العربية السعودية مساء الثلاثاء إلى بذل كافة كافة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أن "مجلس الوزراء اطّلع خلال الجلسة على فحوى المحادثات والاجتماعات التي جرت في الأيام الماضية بين المملكة ومختلف دول العالم ومنظماته في إطار روابط الصداقة وعلاقات التعاون الثنائي والمتعدّد في جميع الميادين ولاسيما ما يتعلق بإحلال الأمن والاستقرار الدوليين وترسيخ مبادئ التنمية والتقدم والتطور الحضاري في كل المجالات".

وقال الدوسري إن المجلس تابع مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً "ما أكدته المملكة خلال مشاركتها في اجتماعات المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية من أهمية بذل الجهود كافة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ومحيطها والعمل على تحقيق السلام العادل والدائم وتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من الحصول على حقوقه المشروعة في إِقامة دولة مستقلة معترف بها دوليا".