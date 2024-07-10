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أعداد جريدة الشروق
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مصادر بالناتو: الولايات المتحدة وألمانيا المعارضان الرئيسيان لانضمام أوكرانيا للحلف

د ب أ
نشر في: الأربعاء 10 يوليه 2024 - 2:34 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 يوليه 2024 - 2:34 ص

قالت مصادر دبلوماسية في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قبل انعقاد قمة الحلف في الذكرى الـ 75 لتأسيسه، إن الولايات المتحدة وألمانيا هما المعارضان الرئيسيان لانضمام أوكرانيا إلى التحالف بشكل عاجل.

وأشار مصدر إلى "المعارضة القوية" للولايات المتحدة وألمانيا فيما يخص دعوة أوكرانيا للانضمام إلى التحالف الدفاعي دون الوفاء بالشروط المسبقة الضرورية، موضحا أنه "في نهاية الأمر، سيكون القرار للحلفاء لدعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف الناتو".

ووجهت التصريحات صفعة جديدة لآمال أوكرانيا بشأن إحراز تقدم، حيث أعادت التذكير بحالة الغضب التي انتابت الأوكرانيين بسبب عدم دعوتهم لحضور قمة الناتو الأخيرة التي أقيمت في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

وأضاف المصدر: "لقد انزعج الأوكرانيون للغاية عندما استنتجوا أن الباب مفتوح، ولكن ليس إلى هذا الحد. وأعتقد أنه نفس السيناريو بالنسبة لقمة واشنطن".


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