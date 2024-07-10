الرئيس الأوكراني يشكر سولتش على أنظمة الدفاع الجوي

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شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، المستشار الألماني أولاف شولتس على إرسال ألمانيا أنظمة دفاع جوي إلى بلاده.

وقال زيلينسكي لشولتس خلال اجتماع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في واشنطن: "شكرا لك أولاف على أنظمة الدفاع الجوي".

وتعتبر أنظمة الدفاع الجوي عنصرا رئيسيا في المساعدات العسكرية التي قدمتها ألمانيا لأوكرانيا منذ الغزو الروسي واسع النطاق للبلاد في فبراير 2022.

وقدمت القوات المسلحة الألمانية مؤخرا ثلاثة أنظمة دفاع جوي من طراز باتريوت لأوكرانيا.

ويضغط شولتس على حلفاء الناتو الآخرين من أجل تزويد أوكرانيا بالمزيد من وسائل الحماية من الضربات الجوية الروسية. وقال شولتس قبل لقائه مع زيلينسكي: "من وجهة نظري، هذه العملية لم تكتمل".