سعادة بين طلاب الثانوية العامة لسهولة امتحانى الجيولوجيا وعلم النفس بعين شمس

سادت حالة من الفرح أمام مدرسة بن خلدون، بين طلاب الثانوية العامة لسهولة امتحان الجيولوجيا وعلم النفس.

أكد الطالب أحمد سامي سهولة امتحان الجيلوجيا مقارنة بامتحان العام الماضي، وأضاف شاهر محمود أن أغلب أسئلة الامتحان من كراسة المفاهيم عدا عدد قليل من الأسئلة مشيرا إلى سهولة الامتحان بشكل كبير.

وقال ضياء ناصر إن امتحان علم النفس جاء في مستوي الطالب المتوسط، وأوضح إسلام علي أن امتحان علم النفس كان سهلا ولكن طويل ويحتاج إلى وقت إضافي للإجابة على كل الأسئلة.

وأدى اليوم طلاب الثانوية العامة الامتحان في مواد الجيولوجيا لشعبة علمي علوم، وعلم النفس لشعبة الأدبي، والجبر لعلمي رياضة.

وفتحت اللجان أبوابها لاستقبال الطلاب من الساعة الثامنة والربع صباحا، لإجراء عملية التفتيش بشكل دقيق ودخول اللجان قبل الامتحان بعشر دقائق لإتاحة الوقت للطلاب لكتابة بياناتهم، ووجهت وزارة التربية والتعليم الطلاب بالتدقيق عند كتابة البيانات والتأكد من تطابق رقم نموذج الامتحان على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وذلك بمتابعة الملاحظين داخل لجان الامتحان أيضا، والتأكد من مراجعة الملاحظين لدقة البيانات، ومنع كتابة الملاحظ البيانات نيابة عن الطالب.

وشددت على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان بهدوء دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية، مع تفتيش دورات المياه تفتيشا دقيقا، مع السماح باستقبال المراوح من أولياء الأمور من خلال مجلس الآباء والأمناء والمعلمين.