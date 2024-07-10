ستارمر لزيلينسكي: تغيير الحكومة البريطانية لن يؤثر في دعم أوكرانيا

طمأن رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في واشنطن، اليوم الأربعاء، بقوله إن تغيير الحكومة في بلاده "لن يشكل فارقا" في دعم بريطانيا لدفاع أوكرانيا ضد الغزو الروسي.

وقال ستارمر للصحفيين: "حظيت للتو بلقاء جيد للغاية مع الرئيس زيلينسكي، أوضحت فيه تماما أنه فيما يتعلق بالمملكة المتحدة، لن يشكل تغيير الحكومة فارقا في الدعم الذي سنقدمه."

كان الملك تشارلز الثالث عين ستارمر رئيسا للوزراء يوم الجمعة الماضي، بعد انتصار كاسح في الانتخابات لحزب العمال الذي ينتمي إليه ستارمر يوم الخميس.

وبرغم الخلافات المحلية بينهما، كان حزبا العمال والمحافظين متفقين بصورة وثيقة على تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.

وقال ستارمر: "لقد كنا متحدين بشأن هذا عندما كنا في صفوف المعارضة، وكان من المهم للغاية بالنسبة إلي أن أتمكن من تأكيد ذلك وجها لوجه في الاجتماع، لم أتحدث معه بعد تنصيبي رئيسا للوزراء مباشرة الأسبوع الماضي."

وأضاف أن قمة واشنطن كانت فرصة لحكومة حزب العمال الجديدة أن تعيد التأكيد على التزامها تجاه حلف شمال الأطلسي (الناتو).

يُشار إلى أن المملكة المتحدة قدمت أكثر من 6ر7 مليار جنيه إسترليني (7ر9 مليار دولار) من المساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ الغزو الروسي واسع النطاق في عام 2022.