محافظ الأقصر يستعرض خطط تطوير مدينة إسنا

التقى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، المهندس كريم إبراهيم، مدير مشروع الاستثمار في السياحة المستدامة والمتكاملة بمدينة إسنا؛ لاستعراض ما تم تنفيذه في مشروع تطوير المدينة والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إطار الارتقاء بها سياحياً، وإعادة اكتشاف الأصول التراثية لها، والاستثمار في السياحة المستدامة والمتكاملة ارتباطًا بأهداف التنمية المستدامة 2030، والمخطط الاستراتيجي لها.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، رؤية وأهداف مشروع "إسنا 2030"، ومراحله وما تم إنجازه، بالإضافة إلى عرض فيلم تسجيلي عن مقومات إسنا التاريخية والأثرية، وما تم تنفيذه من أعمال تطوير المباني التاريخية، وترميم المزارات الأثرية.

وأكد محافظ الأقصر، أهمية مدينة إسنا، مشيداً بمخطط تنمية المدينة الذي سيعمل على تحويلها إلى مدينة تاريخية مكتملة المعالم مع إظهار ركائز التنافسية السياحية للمدينة، معربًا عن تقديم المحافظة كل أوجه الدعم في سبيل تنفيذ أهداف مشروع الاستثمار في السياحة المستدامة والمتكاملة في إسنا؛ للحفاظ على أصول التراث الثقافي وتطوير المناطق السياحية والمعالم التاريخية وتطوير المنتجات والخدمات السياحية؛ لتحقيق عوائد اقتصادية للمجتمع المحلي وتعزيز الصورة التسويقية للمدينة.