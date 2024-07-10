وصل الوفد الإسرائيلي المفاوض برئاسة رئيس الموساد ديفيد بارنياع، اليوم الأربعاء، إلى قطر لبدء محادثات صفقة التبادل.

ويتضمن جدول الأعمال تثبيت وتعزيز الاتفاقيات بين الأطراف التي تمت الموافقة عليها كجزء من الخطوط العريضة التي قدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن ووافق عليها مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى بناء آلية لتقليص الفجوات بين إسرائيل وحماس، وفقا لما نقلته وكالة "معا" الإخبارية.

وتوقعت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن تكون المفاوضات معقدة وتستمر لعدة أسابيع.

وأمس الثلاثاء، ذكر مراسل موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، باراك رافيد، نقلا عن مصدر أمريكي (لم يسمه) قوله إنه تم إحراز تقدم في المفاوضات التي شهدتها القاهرة بشأن اتفاق تبادل الأسرى بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف رافيد، خلال منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أن مدير المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، وليام بيرنز غادر القاهرة متجها إلى العاصمة القطرية الدوحة، فيما غادر بريت ماجكورك، مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن، مصر لإجراء محادثات في إسرائيل.

وأشار إلى أن وفداً إسرائيليا بقيادة رئيس جهاز الأمن الداخل "الشاباك" عقد محادثات في القاهرة مع مسئولين مصريين وأمريكيين بارزين بشأن الجوانب الأمنية لاتفاق تبادل الأسرى.

وقال مصدر مطلع على تفاصيل المحادثات إن الاجتماعات في القاهرة، بما في ذلك الاجتماع الثلاثي، كانت "بناءة للغاية".