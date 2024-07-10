 بيلوسي تدعو بايدن إلى اتخاذ قرار بشأن الاستمرار في السباق الرئاسي - بوابة الشروق
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بيلوسي تدعو بايدن إلى اتخاذ قرار بشأن الاستمرار في السباق الرئاسي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 10 يوليه 2024 - 11:46 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 يوليه 2024 - 11:46 م

رفضت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي دعم مساعي الرئيس جو بايدن لإعادة انتخابه، وقالت إن هذا يبقى قرار يجب أن يتخذه بنفسه، في إشارة جديدة على عدم الارتياح بين الديمقراطيين بشأن عمر الرئيس الحالي وقدرته على هزيمة المرشح الجمهوري دونالد ترامب في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقالت بيلوسي في برنامج "مورنينج جو" على قناة "ام اس ان بي سي" اليوم الأربعاء "الأمر يرجع إلى الرئيس ليتخذ قراره..إن الوقت ينفد".

وقالت بيلوسي، واحدة من أكثر الشخصيات نفوذا في الحزب الديمقراطي، ردا على سؤال عما إذا كانت تريده أن يبقى في السباق: "أريده أن يفعل ما يقرر القيام به".

يذكر أن بيلوسي (84 عاما) واجهت دعوات أيضا لإفساح المجال لجيل جديد من القادة قبل أن تتنحى عن رئاسة المجلس في عام 2022.


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