بايدن يشيد بزيادة الإنفاق الدفاعي ويعلن عن توفير دفاع جوي لأوكرانيا

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء بـ "التقدم الملحوظ" الذي أحرزته دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) نحو تحقيق هدف الحلف المتمثل في إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني على الدفاع.

وقال بايدن في حفل أقيم في واشنطن بمناسبة الذكرى الـ 75 لتأسيس حلف شمال الأطلسي: "في عام 2020، وهو العام الذي انتخبت فيه رئيسا، كان تسعة فقط من حلفاء الناتو ينفقون 2%" من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع". وتابع: "هذا العام، سينفق 23 ما لا يقل عن 2%".

وأضاف: "البعض سينفق أكثر من ذلك. والدول المتبقية التي لم تصل بعد إلى هذا الإنجاز ستصل إلى هناك قريبا".

كما أشاد بدعم الحلفاء لأوكرانيا وأعلن عن توفير مشترك لمعدات الدفاع الجوي.

وقال بايدن: "أعلن اليوم عن التبرع التاريخي بمعدات الدفاع الجوي لأوكرانيا. ستزود الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا ورومانيا وإيطاليا أوكرانيا بالمعدات اللازمة لخمسة أنظمة دفاع جوي استراتيجية إضافية".