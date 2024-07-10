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بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، رسالة من أحد مقاتليها أثناء تنفيذه عملية قنص بأحد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال معارك قطاع غزة.

وقال مقاتل القسام وهو يباشر تنفيذ العملية: «أبحث عن يائير بن نتنياهو منذ مدة، لأضع طلقة في رأسه تفجر جمجمته، لكن البحث يبدو دون جدوى».

وأضاف: «بالتأكيد لم يرسل نتنياهو ولده إلى الجحيم وأرسل هؤلاء الأغبياء لحتفهم» (في إشارة إلى قوات الاحتلال بغزة).

يذكر أن هذه العملية التي أعلنت عنها القسام في إصدار مرئي، جاءت في منطقة الصناعة بحي تل الهوى بمدينة غزة.

ووثقت المشاهد، لحظة تنفيذ عملية القنص، بجانب قدوم قوات النجدة وإلقاء قنابل دخانية لإخلاء الجندي.