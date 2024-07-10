السودان تناشد المنظمات الدولية والإقليمية بتصنيف الدعم السريع كجماعة إرهابية

ناشد وكيل وزارة الخارجية السوداني السفير حسين الأمين الفاضل، الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، باتباع ما جاء في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بتصنيف المليشيا المتمردة-قوات الدعم السريع- جماعة إرهابية وفق ما تقوم به من أعمال إرهابية وتماديها في انتهاك كرامة المواطن من النهب والتهجير.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن الفاضل قوله خلال كلمة أمام ورشة القواعد والمبادئ التوجيهية لحقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب بفندق كورال ببورتسودان اليوم، إن السودان أصبح عرضة لخطر الإرهاب بسبب ممارسات المليشيا التي عمدت إلى منع وصول المساعدات الإنسانية ومارست التهجير والقتل.

وتعهد بالمضي قدما في دعم اللجنة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي 1373/ 1267 ذات الصلة بالإرهاب.

من جانبه، أكد وكيل وزارة العدل دكتور معاوية عثمان أن المليشيا مارست أعمالا إرهابية بشكل مخالف لأحكام اتفاقيات جنيف. ودعا إلى إدانة كافة الأعمال الإرهابية للمليشيا وتصنيفها منظمة إرهابية.