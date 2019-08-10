 اعتقال شخص بعد إطلاق نار داخل مسجد بالنرويج - بوابة الشروق
السبت 10 أغسطس 2019 6:04 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟
النتـائـج تصويت

اعتقال شخص بعد إطلاق نار داخل مسجد بالنرويج

محمد عبد الجليل
نشر فى : السبت 10 أغسطس 2019 - 5:52 م | آخر تحديث : السبت 10 أغسطس 2019 - 5:52 م


أصيب شخص، واعتقل آخر خلال حادث إطلاق نار داخل مسجد في النرويج، مساء اليوم السبت، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية "العربية"، في خبر عاجل لها، منذ قليل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك