اعتقال شخص بعد إطلاق نار داخل مسجد بالنرويج

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أصيب شخص، واعتقل آخر خلال حادث إطلاق نار داخل مسجد في النرويج، مساء اليوم السبت، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية "العربية"، في خبر عاجل لها، منذ قليل.