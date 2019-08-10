الشروق ترشح لك كتب للقراءة

«أنبياء الله»

أحمد بهجت

دار الشروق

بقلمه الرشيق، وقدرته الفذة على تبسيط حقائق التاريخ، يقدم أحمد بهجت في هذا الكتاب رؤية شفافة لمسيرة الأنبياء المتواصلة والمتكاملة، من أجل تحقيق الرسالة التي اختارهم الله سبحانه وتعالى لأدائها من أجل هداية البشر. ويتضمن الكتاب أربعة عشرة قصة من قصص الأنبياء، وهم: «آدم، نوح، هود، صالح، إبراهيم، يوسف، موسى، داود، سليمان، أيوب ويونس، عُزير، زكريا ويحيى، المسيح، محمد».



«الشمندر»

خالد الخميسي

دار الشروق

تدور«الشمندر» التى استغرقت عامين من الكتابة، حول سيرة فنان تشكيلي مصري من طبقة متوسطة، يُدعى شهاب الشمندر، درس في كلية الفنون الجميلة، وأصبحت حياته جزء من أعماله.

في الرواية التي جاءت فصولها تحمل اسماء الأعمال الإبداعية لهذا الفنان، يكشف خالد الخميسي، بأسلوبه السلس وعباراته الأنيقة علاقة هذا العمل بجزء من حياة الفنان الحقيقة وكيف امتزجت حياته الشخصية مع أعمال التشكيلية.



«جودت بيك وأبناؤه»

أورهان باموق

دار الشروق

رواية ملحمية ترصد التغيرات السياسية والاقتصادية والأجتماعية فى تركيا خلال القرن الـ20، عبر الاجيال المتعاقبة فى عائلة جودت بيك، الأول مع انهيار الأمبراطورية العثمانية فى بداية القرن العشرين، والثانى مع وفاة أتاتورك نهاية الثلاثينات، والثالث مع الانقلاب العسكري فى السبعينيات.

وعندما سئل "باموق" عن التشابه بين « جودت بيك وأبناؤه» وبين ثلاثية نجيب محفوظ، أجاب « أظن أنى قد أتقاسم مع محفوظ علاقات الشخصيات بالمكان، وكتابة الأحياء والشوارع، وتناول الأحاديث الجانبية والمؤامرات التى تحكيها النساء. ولكن الأمر أكثر عمومية من هذا، يشغلنى تحول حياة العائلات الكبيرة حيث يتعايشون سويًا كما لو كانوا جماعة موحدة، ثم تتفتت الأسرة من البيت الخشبى التقليدى إلى مساكن متفرقة فى بناء موحد، كل هذا يشكل عالمى الروائى الذى ربما يشبه محفوظ، لكنه يختلف عنه أيضًا».

«وليمة للغربان»

جورج ر. ر. مارتن

ترجمة هشام فهمي

دار التنوير

الكتاب الرابع من ملحمة «أغنية الجليد والنار»، وفي «وليمة الغربان» يواصل چورچ ر. ر. مارتن أحداث رواياته المملوءة إثارة وغموض ومغامرة، التي تحولت إلى المسلسل الشهير " حرب العروش".



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