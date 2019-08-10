 «مياه الوادي الجديد» تتسلم مهام أعمالها سبتمبر المقبل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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«مياه الوادي الجديد» تتسلم مهام أعمالها سبتمبر المقبل

محافظة الوادى الجديد
محافظة الوادى الجديد
عمرو بحر
نشر فى : السبت 10 أغسطس 2019 - 3:30 م | آخر تحديث : السبت 10 أغسطس 2019 - 3:30 م

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي سوف تبدأ العمل بالمحافظة من بداية سبتمبر المقبل عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى.

وقال إن الشركة تسلمت معظم الأصول الخاصة بالمحافظة والتي ستبدأ العمل بها، ويجري استكمال باقي الإجراءات، خاصة أنها ستعمل بكامل قوتها على مستوى المحافظة، حيث الشركة وفرت حتى الآن 1000 فرصة عمل متنوعة، وتم التعاقد عليهم ممن نجحوا في الاختبارات.

وأضاف أن الأصول المنقولة للشركة تشمل سيارات ومعدات من المراكز والمدن بجانب نقل المعامل، والانتهاء من تنظيم الهيكل الوظيفي للعاملين، وبدء نشاط الشركة سيساهم في الإرتقاء، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي بكافة أرجاء المحافظة.

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