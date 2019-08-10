 بنما: الإفراج عن الرئيس الأسبق من تهم التجسس واختلاس أموال الدولة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بنما: الإفراج عن الرئيس الأسبق من تهم التجسس واختلاس أموال الدولة

ريكاردو مارتينيلي
ريكاردو مارتينيلي
أ ش أ
نشر فى : السبت 10 أغسطس 2019 - 10:29 ص | آخر تحديث : السبت 10 أغسطس 2019 - 10:29 ص

أفرجت محكمة جنائية في بنما عن رئيس البلاد الأسبق ريكاردو مارتينيلي بعد تبرئته من التهم الموجهة إليه بالتجسس على خصومه السياسيين واختلاس الأموال العامة.

وذكرت شبكة "فرانس 24" أن مارتينيلي، البالغ من العمر 67 عاما، هو أول رئيس يمثل أمام محكمة جنائية في البلاد، مشيرة إلى أنه كان قد اتهم بالتجسس على 150 معارضا له في أثناء فترة حكمه بين عامي 2012 و2014، فضلا عن استخدام موارد الدولة لصالحه.

من جهته، شكر رئيس بنما الأسبق محاميه والسلطات البنمية، قائلا "إن القضية هي مؤامرة جنائية"، مضيفا أنه كان ضحية الاضطهاد السياسي من قبل حكومة خلفه الرئيس السابق خوان كارلوس فاريلا.

يذكر أن مارتينيلي فر إلى ولاية "ميامي" الأمريكية عام 2015 تجنبا الاعتقال، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية سلمته إلى بنما في يونيو 2018، حيث تم اعتقاله لمدة عام بدون محاكمة قبل أن يتم وضعه قيد الإقامة الجبرية منذ شهرين.


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