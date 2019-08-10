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أعداد جريدة الشروق
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صندوق النقد الدولي يتمسك برأيه بشأن اليوان الصيني

أوراق نقد من فئة المئة يوان - صورة من أرشيف رويترز.
أوراق نقد من فئة المئة يوان - صورة من أرشيف رويترز.
واشنطن (رويترز)
نشر فى : السبت 10 أغسطس 2019 - 1:10 ص | آخر تحديث : السبت 10 أغسطس 2019 - 1:10 ص

تمسك صندوق النقد الدولي يوم الجمعة بتقييمه بأن قيمة اليوان الصيني متماشية إلى حد كبير مع الأسس الاقتصادية لكن مسؤولا بالصندوق قال إن صندوق النقد يشجع الصين على أن تنهج سعرا للصرف أكثر مرونة مع تقليل التدخل في سوق العملات.

وقال جيمس دانييل مدير إدارة الصين بصندوق النقد إن تقييما لسياسات الصين الاقتصادية وجد أن سعر صرف اليوان في 2018 ”لم يكن مقوما بأعلى أو أقل بشكل كبير من قيمته الحقيقة“.

 وتختلف آراء الصندوق بشأن اليوان مع رأي الولايات المتحدة، أكبر مساهم في الصندوق، التي أعلنت هذا الأسبوع الصين بلدا ”متلاعبا بالعملة“ بعد أن سمحت لليوان بأن ينخفض إلى أقل من 7 مقابل الدولار.

ويسعى وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين للتواصل مع صندوق النقد للمساعدة في ”تصحيح“ ميزة تجارية غير عادلة من إجراءات بكين بشأن العملة، لكن دانييل امتنع عن الكشف عن رد الصندوق على ذلك الطلب.

وأبلغ دانييل الصحفيين في مؤتمر بالهاتف ”مناقشاتنا مع الخزانة الأمريكية مستمرة حول نطاق واسع من القضايا“ مرددا ما جاء في بيان أصدره في وقت سابق متحدث باسم صندوق النقد.

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