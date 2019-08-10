 حرمان عراقية من الحصول على الجنسية السويسرية لتكرارها كلمة 200 مرة - بوابة الشروق
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حرمان عراقية من الحصول على الجنسية السويسرية لتكرارها كلمة 200 مرة

أ ش أ
نشر فى : السبت 10 أغسطس 2019 - 10:09 ص | آخر تحديث : السبت 10 أغسطس 2019 - 10:10 ص

حُرمت امرأة عراقية، تعيش في سويسرا منذ 20 عاما، من الحصول على الجنسية السويسرية في إقليم شفيتس بعد أن رددت كلمة "أه" أكثر من 200 مرة في مقابلة منح الجنسية.

وذكر موقع "لوكال" الإخباري أن السيدة، التي لم يذكر اسمها وهي أم لطفلين، وزوجها العراقي يعيشان في إنجنبول بالإقليم منذ 20 عاما، وقد حصل زوجها على جواز السفر السويسري بعد محاولتين، بيد أنه رفض طلبها، رغم أنها مندمجة بشكل جيد في المجتمع ولديها معرفة سياسية وجغرافية مطلوبة.

لكن في مقر سلطة التجنس في إنجنبول بكانتون شفيتس، كشف تسجيل لمقابلتها أنها قالت "اه" أكثر من 200 مرة عند طرح الأسئلة.، وخلصت السلطات إلى أن مهاراتها في اللغة الألمانية لم تصل إلى المرحلة المطلوبة.

وبعد رفضها من قبل محل إقامتها، أحالت المرأة قضيتها إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية، قائلة إن تسجيلات المقابلة أجريت بدون موافقتها.

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