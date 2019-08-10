 عاطل وراء سرقة التكييفات من الشقق السكنية بمصر القديمة - بوابة الشروق
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عاطل وراء سرقة التكييفات من الشقق السكنية بمصر القديمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد أبوعوف
نشر فى : السبت 10 أغسطس 2019 - 1:30 م | آخر تحديث : السبت 10 أغسطس 2019 - 1:30 م

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على عاطل لسرقة التكييفات من الشقق السكنية بمنطقة مصر القديمة، وأمر اللواء محمد منصور، مدير الأمن، إحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

وكان قسم شرطة مصر القديمة، من موظف يبلغ من العمر 29 عاما، باكتشافه سرقة وحدة التكييف الخارجية الخاصة بالشقة سكنه، بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، يبلغ من العمر33 عاما، سبق اتهامه في قضية "شروع في سرقة".

واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وبتطوير مناقشته اعترف بارتكاب حادث سرقة آخر بذات الأسلوب، وبإرشاده تم ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات.

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