مؤمن سليمان يعترف بتجسسه على شيكابالا في نهائي إفريقيا

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كشف مؤمن سليمان المدير الفني السابق لنادي الزمالك عن موقف قام به اتجاه قائد الفريق شيكابالا بالتجسس عليه في غرفة الاجتماعات خلال مباراة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2016 أمام فريق صن داونز الجنوب إفريقي.

وخسر الزمالك لقب أبطال إفريقيا موسم 2016 تحت قيادة مؤمن سليمان بعدما سقط الفريق الأبيض خارج ملعبه بنتيجة قاسية 3 – 0، وفاز بهدف وحيد في مبارة الإياب، ليتوج صن داونز بالبطولة القارية.

وقال مؤمن سليمان خلال حواره لـ قناة "تايم سبورت": " تعمدت بنهائي إفريقيا خلال حديثي مع اللاعبين بالمحاضرة بعدما طلب شيكابالا الحديث عقب نهايتها مع زملائه ترك هاتفي المحمول في الغرفة وخرجت ثم عدت مرة أخرى سمعته من خارج الباب بيقولهم احنا تحت أمر الراجل ده "محدش يتكلم"، خرجت وانبسطت جدًا فهمت وصل أية للاعبين ومدى تأثيري".

وأعترف ايضًا مؤنمن سليمان بأنه نادم على فترة توليه تدريب فريق النجوم بالموسم الماضى فى الدورى الممتاز.

وتقدم مؤمن سليمان منذ فترة بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد نادي النجوم بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.