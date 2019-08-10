وزارة الصحة السعودية تصعّد 329 حاجا مريضا لمشعر عرفات

صعّدت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، 329 حاجًا إلى مشعر عرفات، يمثلون الحجاج المقيمين في مستشفيات مكة المكرمة والمدينة وجدة والمشاعر المقدسة..مؤكدةً حرصها على أن يتم جميع الحجاج أداء فريضة الحج، ومن بينهم المرضى المقيمون في مستشفيات.

وذكرت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" - أنه تم تجهيز سيارات إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية والعلاجية والدوائية والغذائية، مدعمةً بأطباء متخصصين وفنيين تمريض لتصعيد الحجاج المقيمين بجميع المستشفيات لأداء مناسكهم، مشيرةً إلى أنه يصحب كل مريض يتم تصعيده طبيب وممرضة لمتابعة حالته الصحية أثناء الوقوف بعرفة، حيث تمت عملية التصعيد بكل نجاح.

وفي السياق، أوضحت وزارة الصحة السعودية أن عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى اليوم الثامن من شهر ذي الحجة بلغ 316 ألفا و919 حاجًا وحاجة.