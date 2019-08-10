حماس تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة بحق شبان غاضبين من حصار غزة

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قالت حركة "حماس" إن إسرائيل "ارتكبت جريمة"، اليوم السبت، بقتل شبان فلسطينيين "غاضبين من الحصار الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وصرح الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في بيان صحفي بأن "حالة الغضب والضغط التي يعيشها أبناء شعبنا بسبب استمرار الحصار على قطاع غزة يتحمل نتائجها الاحتلال".

وتابع القانوع "استمرار جرائم الاحتلال وسلوكه العدواني وحصاره الظالم لغزة سيدفع الشباب الغاضب والثائر للقيام بردات فعل فردية ردا على ذلك".

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم عن قتله 4 مسلحين فلسطينيين حاولوا "تنفيذ عملية تخريبية" على حدود قطاع غزة.

وذكر الناطق باسم الجيش افيخاي ادرعي في بيان أن المسلحين الأربعة كانوا يحملون بنادق من نوع كلاشنيكوف وعبوات أنبوبية وقنابل يدوية.

وحمل ادرعي حماس "المسؤولية الكاملة عن ما يحدث في قطاع غزة خاصة عندما يدور الحديث عن خلايا منظمة تستعد لتنفيذ اعتداءات من هذا النوع والتي تستغرق وقتًا طويلًا".

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي احتجز جثث القتلى الأربعة، فيما لم تعلن وزارة الصحة في غزة أي معلومات بشأنهم.

وكان الجيش الإسرائيلي قتل ناشطا فلسطينيا في الأول من الشهر الجاري، بعد أن اقترب من السياج الفاصل جنوب قطاع غزة، واستهدف قواته بإطلاق نار ما أدى إلى إصابة ضابط وجنديين إسرائيليين بجروح.