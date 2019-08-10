وسائل إعلام: انفجار سيارة مفخخة قرب مجمع تجاري غربي مدينة بنغازي الليبية

انفجرت سيارة مفخخة قرب مجمع تجاري غربي مدينة بنغازي الليبية، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، في خبر عاجل، نقلًا عن وسائل إعلام.

وسنوافيكم بالتفاصيل حال توافرها لاحقا.