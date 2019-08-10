 وسائل إعلام: انفجار سيارة مفخخة قرب مجمع تجاري غربي مدينة بنغازي الليبية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وسائل إعلام: انفجار سيارة مفخخة قرب مجمع تجاري غربي مدينة بنغازي الليبية

دينا النجار
نشر فى : السبت 10 أغسطس 2019 - 2:52 م | آخر تحديث : السبت 10 أغسطس 2019 - 2:52 م

انفجرت سيارة مفخخة قرب مجمع تجاري غربي مدينة بنغازي الليبية، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، في خبر عاجل، نقلًا عن وسائل إعلام.

وسنوافيكم بالتفاصيل حال توافرها لاحقا.

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