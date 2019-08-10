وسائل إعلام: انفجار سيارة مفخخة قرب مجمع تجاري غربي مدينة بنغازي الليبية

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انفجرت سيارة مفخخة قرب مجمع تجاري غربي مدينة بنغازي الليبية، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، في خبر عاجل، نقلًا عن وسائل إعلام.
وسنوافيكم بالتفاصيل حال توافرها لاحقا.