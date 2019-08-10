محافظ القليوبية: تشغيل محطة معالجة صرف صحي خلال أقل من شهرين

أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، أنه سيتم تشغيل محطة معالجة صرف صحي بقرى بتمدة والإبياري والعكرشة خلال أقل من شهرين، مؤكدا أنه تم التنسيق وإنهاء جميع المعوقات التي كانت تعترض التشغيل، وإتاحة الإعتمادات المالية اللازمة.

جاء ذلك، خلال الإجتماع الذي عقده بحضور المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، وإسلام رجب، مدير وحدة التطوير الحضري والعشوائيات، وعدد من القيادات التنفيذية وذلك لدفع العمل لتشغيل المحطة خلال الفترة المقبلة.

وقال المحافظ إنه تم الانتهاء من كافة التصاريح اللازمة طبقا للقوانين المنظمة بالتشغيل، كما تعهدت شركة المياه والصرف الصحي بإنهاء دراسة الأثر البيئي الخاصة بمحطتي العكرشة وبتمدة وموافاة محافظة القليوبية بها للرد على اللجنة العليا للمياه.

كما تم تكليف مديرية الصحة بمتابعة اجراءات سحب عينات من السيب النهائي للمحطات الثلاثة خلال فترة التجارب.