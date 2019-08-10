مقتل 60 شخصا في انفجار شاحنة وقود بتنزانيا

لقى 60 شخصا، على الأقل، حتفهم إثر انفجار شاحنة وقود في تنزانيا اليوم السبت.

وقالت رئيسة القطاع الصحي في مدينة موروجورو التنزانية ريتا ليامويا، إنه تم نقل جثث الضحايا إلى مستشفى في موروجورو، مضيفة أنه لا يزال هناك المزيد من الجثث في موقع الحادث.

وقال شاهد عيان يدعى كيوندو مشانا إن الشاحنة انطلقت من مدينة دار السلام، وانقلبت في موروجورو، التي تبعد نحو 180 كيلومترا غربي المدينة.

وأضاف مشانا أن العديد من الأفراد اقتربوا من الشاحنة في محاولة لإيقاف تسرب البنزين منها، إلا أنها انفجرت.

وتشهد تنزانيا والعديد من الدول الإفريقية حواث سير فادحة بسبب سوء حالة الطرق والسيارات.

وفي مايو الماضي لقي 58 شخصا ،على الأقل، حتفهم في النيجر إثر انفجار شاحنة وقود. وفي يوليو الماضي قُتل نحو 50 شخصا في نيجيريا في حادث مماثل.