يؤدي المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، غدا الأحد، صلاة عيد الأضحى بساحة مسجد عمر بن العزيز بمدينة بنى سويف، بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة وسط المواطنين بالساحة.

وخصصت مديرية الأوقاف بالمحافظة 137 ساحة لأداء صلاة العيد على مستوى مراكز المحافظة،، بالإضافة إلى توفير 14 من المتخصصين في ترجمة لغة الإشارة في 8 ساحات رئيسية على مستوى المحافظة، منها 2 بمدينة بني سويف (مسجدعمر بن عبد العزبز، مسجد أبو بكر الصديق شرق النيل) و6 ساحات بعواصم المدن الستة الأخرى، لشرح خطبة العيد، وذلك في إطار توجيهات وتكليفات القيادة السياسية في مجال تمكين ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة، وضمن مبادرة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الأوقاف والتعليم لترجمة صلاة الجمعة بلغة الإشارة ببعض المساجد الرئيسية بواسطة مترجمي لغة الإشارة، والتي يشرف على تنفيذها إدارة شؤون الإعاقة بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة، وذلك أسوة بما تم سابقا في خطبة عيد الفطر.

واستعد مرفق إسعاف بني سويف بخطة محكمة لاستقبال العيد تضمنت تأمين الخدمات الإسعافية من خلال رفع درجة الاستعداد ومنع الأجازات والأذونات، ووضع السيارات في حالة استنفار خارجي وانتشار حر، وإلزام جميع المشرفين بالتواجد في أماكنهم والربط اللاسلكي الداخلي مع طوارئ مديرية الصحة والنجدة والحماية المدنية والمرور، فضلا عن إمكانية الاستعانة بسيارات إسعاف من محافظات (القاهرة، الجيزة، الفيوم، المنيا) عند الضرورة.

وأقامت مديرية التموين شادر"أضحى مبارك" لبيع اللحوم بجوار الصالون الأخضر بمدينة بني سويف في الفترة من 1 إلى 10 أغسطس الحالي، علاوة على شوادر مماثلة بباقي مراكز المدن، وذلك بالاشتراك مع الطب البيطري والغرفة التجارية والشركة المصرية لتجارة الجملة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة، علاوة على توافر السلع بمنافذ الجمعيات الاستهلاكية بكل من (شريف باشا، جمعية ربات البيوت بمدينة بني سويف، والجمعيات الاستهلاكية بالفشن وببا والواسطى، والمنافذ المتنقلة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والبالغ عددها 20 سيارة، ومنافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية، ومنفذين للشركة المصرية لتجارة الجملة و4 منافذ متحركة لشباب الخريجين تابعة للمنافذ التسويقية لوزارة التموين محملة باللحوم والدواجن.