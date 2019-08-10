الهند: مقتل 42 شخصا بسبب الفيضانات الموسمية جنوبي البلاد

لقى 42 شخصا على الأقل حتفهم ونزح 100 ألف آخرين إلى مراكز الإيواء اليوم السبت، بسبب الفيضانات العارمة والانهيارات الطينية عقب سقوط الأمطار الموسمية الغزيرة على ولاية "كيرلا" جنوبي الهند.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن تقارير إعلامية محلية أعلنت مقتل 29 شخصا في مناطق مختلفة بالولاية حتى يوم الخميس الماضي، مشيرة إلى أن السلطات أنشأت 988 خيمة إيواء لنحو 107.699 شخص.

يُذكر أن سقوط الأمطار الموسمية الغزيرة على ولاية "كيرلا" العام الماضي أسفر عن مقتل 223 شخصا وأجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم.