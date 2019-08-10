 الأرصاد: طقس حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 - بوابة الشروق
السبت 10 أغسطس 2019 11:26 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
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الأرصاد: طقس حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37

دينا النجار
نشر فى : السبت 10 أغسطس 2019 - 11:20 ص | آخر تحديث : السبت 10 أغسطس 2019 - 11:20 ص

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

وقالت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، صباح السبت، إنه من المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:
الصغرى العظمى
القاهرة 26 37
بورسعيد 24 33
الإسكندرية 25 32
شرم الشيخ 28 38
أسوان 30 41
كاترين 18 31
الإسماعيلية 24 38

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