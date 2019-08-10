تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

وقالت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، صباح السبت، إنه من المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 37

بورسعيد 24 33

الإسكندرية 25 32

شرم الشيخ 28 38

أسوان 30 41

كاترين 18 31

الإسماعيلية 24 38