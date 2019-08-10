محمد صلاح: الكذب والخداع سبب رحيلي عن أف سي مصر

أكد محمد صلاح المدير الفني السابق لفريق "أف سي مصر"، أن قرار رحيله عن تدريب الفريق قبل إنطلاق الموسم الجديد، جاء بسبب تعرضه للخداع من جانب مسئولي مجلس الإدارة.

وقال مدرب الزمالك السابق خلال مداخلته الهاتفية لقناة "تايم سبورت:" قررت الرحيل عن تدريب أف سي مصر بعدما تعرضت لعملية خداع وكذب من المسئولين بتفاوضهم مع مدربين آخرين خلال تواجدي مع الفريق بالمعكسر استعدادا للدوري، وأنكروا ذلك عندما واجهتهم".

وأضاف :" عملية خداعي استمرت بعدم وفائهم بوعد التعاقد مع عدد من اللاعبين بقيمة 150 مليون جنيه خلال فترة الانتقالات الصيفية لدعم الفريق قبل بداية الموسم الجديد، وأنا كنت طلبت 8 لاعبين منهم محليين و3 أجانب، تعاقدوا فقط مع 4 لاعبين".

أكد محمد صلاح المدير الفني السابق لفريق أف سى مصر، أنه لا يوجد أى أزمة فى العمل مع مدير فنى أصغر منى فى السن خلال مسيرتة التدريبية وهذا الأمر طبيعى ويمكن الإستفادة من خبرات المدربين الاخرين .

وأشار محمد صلاح إلى قيامه بالاتصال بـ أسامة نبيه مدرب المنتخب الوطني السابق عقب تولي الأخير القيادة الفنية لفريق أف سي مصر لعرض مساعدته فى التقرير الفنى للاعبين والصفقات التى يحتاجها الفريق.