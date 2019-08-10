 روسيا: مقتل خمسة في حادث غامض في موقع عسكري بشمال البلاد - بوابة الشروق
السبت 10 أغسطس 2019 1:37 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟

النتـائـج تصويت

روسيا: مقتل خمسة في حادث غامض في موقع عسكري بشمال البلاد

ولم تذكر وزارة الدفاع الروسية تفاصيل تذكر عن الحادث.
ولم تذكر وزارة الدفاع الروسية تفاصيل تذكر عن الحادث.
موسكو (رويترز)
نشر فى : السبت 10 أغسطس 2019 - 12:54 ص | آخر تحديث : السبت 10 أغسطس 2019 - 12:54 ص

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وكالة روساتوم النووية الحكومية قولها في ساعة مبكرة من صباح السبت إن خمسة من موظفيها لقوا حتفهم في حادث وقع خلال اختبارات بموقع عسكري في شمال روسيا.

ونقلت الوكالة عن روساتوم قولها إن الحادث وقع خلال اختبارات لمحرك صاروخي يعمل بالوقود السائل.

وكانت السلطات الروسية قد ذكرت سابقا إن شخصين لقيا حتفهما في الحادث وأن مدينة قريبة أبلغت عن ارتفاع في مستوى الاشعاع عندما انفجر محرك صاروخي في موقع تجارب في منطقة ارتشينجلسك يوم الخميس.

وقالت السلطات إنها اضطرت لإغلاق جزء من خليج في وايت سي(البحر الأبيض) أمام حركة الشحن.

وقام السكان المحليون بتخزين اليود الذي يستخدم لخفض آثار التعرض للإشعاع بعد الحادث حسبما قالت وسائل الإعلام في المنطقة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك