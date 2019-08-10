أطلق عضو البرلمان ريحا كريهة، فرفع الرئيس الجلسة

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توقفت مناقشات حامية في أحد البرلمانات الإقليمية في كينيا حول أكشاك الأسواق ورفعت الجلسة بسبب رائحة كريهة ناجمة عن ريح أطلقها أحد أعضاء المجلس، بحسب تقارير إعلامية محلية.

وقال جوليوس غايا عضو برلمان منطقة هوما باي كاونتي: "سيدي رئيس المجلس الموقر، أحدنا لوث الهواء، وأنا أعرف من فعل ذلك".

ولكن العضو المتهم بإطلاق الريح أجاب قائلا: "لست مسؤولا عن ذلك، ولا يمكن أن أفعلها أمام زملائي."

وقد أصدر رئيس البرلمان، إدوين كاكاش، تعليماته للأعضاء بالخروج من القاعة وأخذ استراحة على أمل تنقية الهواء خلال فترة الاستراحة.

موظف يقاضي زميله لتعمده "إطلاق الريح"

وقالت وسائل الإعلام المحلية إن كاكاش طلب من المسؤولين إحضار معطر الهواء قائلا :" حتى نزيل هذه الرائحة أحضروا من أي مكتب معطر هواء برائحة الفانيليا أو الفراولة."

وتابع قائلا: "ليس بوسعنا الجلوس في رائحة كريهة كهذه."

وقالت وسائل الإعلام الكينية إن الأمر استغرق وقتا حتى عُثر على معطر هواء وكانت الرائحة قد خفتت حينئذ.