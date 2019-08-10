«لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك».. هكذا يردد المسلمون من حجاج بيت الله الحرام خلال مناسك الحج في كل عام، لكن ما أصل هذه التلبية ومتى نشأت؟

يقول الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر لـ"الشروق"، إن تلبية الحج هي جزء أساسي منه، يرددها الحجاج خلال طوافهم حول الكعبة وعند الوقوف على عرفات، وهي قديمة الأزل، ويرجع تاريخها للعرب القدامى، الذين كانوا يرددونها خلال الحج عند الكعبة المشرفة، حيث كانت لديهم مواسم للحج في كل عام.

ويوضح مهنا، أن التلبية تعني "إجابة نداء الله"، وأن المسلمون أخذوها من أجدادهم العرب، مع استحداث تغيير طفيف عليها، حيث كان الكفار والمشركون يلبون بقول "لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو لك"، وهذا يعتبر شرك بالله، لذا حذف المسلمون جملة "إلا شريكًا هو لك".

وأشار مهنا إلى أن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) كان يذهب للحج قبل النبوة وبعدها، كما لم يبعث نبي إلى الأرض دون تأدية الحج، بداية من سيدنا آدام الذي جدد قواعد البيت الحرام، مرورًا بسيدنا إبراهيم الذي رفع القواعد، حتى سيدنا محمد، الذي أصبح الحج بعده فريضة.

وأكمل مهنا قائلًا: "يمثل الوقوف على جبل عرفة شعيرة أساسية في فريضة الحج، فمن فاتته تلك الشعيرة فاته الحج كله وأصبح باطلًا".