 مسؤولون: أمريكا ما زالت تعكف على تقييم طلبات لبيع معدات إلى هواوي الصينية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسؤولون: أمريكا ما زالت تعكف على تقييم طلبات لبيع معدات إلى هواوي الصينية

شعار شركة هواوي الصينية في صورة بتاريخ 22 يوليو تموز 2019. تصوير: آلي سونج - رويترز.
شعار شركة هواوي الصينية في صورة بتاريخ 22 يوليو تموز 2019. تصوير: آلي سونج - رويترز.
واشنطن (رويترز)
نشر فى : السبت 10 أغسطس 2019 - 12:52 ص | آخر تحديث : السبت 10 أغسطس 2019 - 12:52 ص

قال مسؤول بالبيت الأبيض ومتحدث باسم وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة إن الوزارة ما زالت تعكف على تقييم طلبات من شركات أمريكية لبيع بعض المعدات إلى شركة الاتصالات الصينية هواوي تكنولوجيز.

وفي وقت سابق يوم الجمعة، قال الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لن تجري تعاملات مع هواوي في الوقت الحالي، لكن مسؤولا بالبيت الأبيض قال إن تلك التعليقات أشارت فقط إلى حظر على مشتريات الحكومة الأمريكية من معدات هواوي.

وقال مسؤول البيت الأبيض والمتحدث باسم وزارة التجارة إن عملية الوزارة مستمرة.

وفي مايو أيار وضعت وزارة التجارة هواوي في قائمة سوداء لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وهو ما يمنع فعليا مبيعات التكنولوجيا وبرامج الكمبيوتر والخدمات الأمريكية إلى الشركة الصينية.

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