ضبط 5 مصانع لإنتاج وتعبئة زيوت الطعام والمعسل المغشوش بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 5 مصانع "بدون ترخيص" بالقليوبية لإنتاج وتعبئة زيوت الطعام والصابون والمعسل المغشوش.

يأتى ذلك، في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في المواد الغذائية والغش التجاري، واتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لمراقبة الأسواق.

ووجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية عدة حملات بالإشتراك مع لجان فنية من وزارتى (الزراعة - البيئة) للمرور، وبالتفتيش على المصانع الكائنة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية ، للتأكد من توافر اشتراطات التراخيص وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأسفرت جهودها عن ضبط مسئولي 5 مصانع "بدون ترخيص" منهم مصنعين لإنتاج وتعبئة زيوت الطعام المغشوشة، ومصنع لإتناج وتعبئة صابون الغسيل المغشوش، ومصنع لتعبئة أدخنة المعسل المغشوش، ومصنع لإنتاج وتعبئة المخلل المغشوش، وضبط بداخلهم 12000 لتر مواد خام لتصنيع زيت الطعام، 4002 لتر منتج نهائى لزيت الطعام، و3000 لتر مواد خام لتصنيع صابون الغسيل.

ونسب إلى مسئولى تلك المصانع عدم وجود سجل الحالة البيئية، عدم توفير صاحب المنشأة لمهمات الوقاية الخاصة بالعاملين، عدم التخلص الأمن من المخلفات الصلبة والسائلة الناتجة عن العملية الإنتاجية، وعدم وجود ترخيص من وزاتى (الزراعة والصناعة)، واستعمال علامات تجارية مملوكة للغير بالمخالفة لقانون الغش التجاري.