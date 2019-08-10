أهالى قرية «إرهابيى الفيوم» يكشفون تفاصيل نشأة أعضاء «حسم»

الشقيقان المتورطان فى تفجير «معهد الأورام» نشآ فى أسرة تعتنق فكر الجماعة الإرهابية.. وبرز نشاطهما فى أعقاب ثورة 25 يناير.. والمتهم الثالث كان يرتبط بعلاقات قوية بهما

مصطفى البنا

فى أحد شوارع قرية جبلة التابعة لمركز سنورس فى محافظة الفيوم، نشأ 3 من عناصر الخلية الإرهابية التابعة لحركة حسم التى خططت ونفذت الهجوم الإرهابى بتفجير معهد الأورام بالقاهرة، وهم منفذ التفجير عبدالرحمن خالد محمود عبدالرحمن، وشقيقه إبراهيم المسئول عن تلقى التكليفات من قيادات حسم بالخارج، وحسام عادل أحمد، أحد عناصر الرصد، ليكونوا خلية إجرامية مهمتها سفك دماء الأبرياء.

«الشروق» توجهت إلى قرية جبلة التابعة لمركز سنورس بالفيوم، لكشف تفاصيل نشأة العناصر الإجرامية بالقرية، وبحسب تأكيدات بعض الأهالى فإن المتهمين عبدالرحمن خالد وشقيقه إبراهيم، نشآ وسط أسرة تعتنق فكر الجماعة الإرهابية، موضحين أنهم كانوا منعزلين عن باقى أسر القرية باستثناء الأسر الإخوانية، وهى قليلة مقارنة بأعداد الأسر بالقرية.

وأوضح الأهالى أن الأسرة برز نشاطها فى أعقاب ثورة 25 يناير وظهور جماعة الإخوان وسيطرتها على الساحة السياسية، وأن المتهمين اتخذا من منزليهما مقرا لدعم مرشحى الجماعة فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية فى عام 2012، وأنه تربطهما علاقة وطيدة بالقيادى الإخوانى الهارب أحمد عبدالرحمن.

وكشف الأهالى أن المتهم الثالث حسام عادل، كان يقيم بالقرية، وانتقل للإقامة مع أسرته للعيش بمدينة سنورس منذ عامين، مشيرين إلى أنه خلال إقامته فى القرية كان يجاور منفذ الهجوم وشقيقه وتربطه علاقة وطيدة بهما، حيث يجمع الفكر المتطرف بينهم، وأن والدى حسام يعملون فى سلطنة عمان منذ أكثر من 10 سنوات، وأن أحوالهما المالية ميسورة.

يذكر أن المتهم حسام، تم القبض عليه واعترف بانضمامه إلى حركة حسم عام 2018، وأنه يعمل فى الدعم اللوجيستى والرصد، ويتلقى تكليفات من مسئولى التنظيم فى تركيا، وأنه قام بترتيب زيارة لمنفذ الهجوم الإرهابى قبل الحادث بيوم ليودع أسرته بحديقة الأزهر.

وأكد مصدر بالقرية أن المتهم «الهارب» أحمد محمد عبدالرحمن عبدالهادى من مواليد عام 1960 ولد بمدينة سنورس والتحق بكلية الطب عام 1979 بجامعة القاهرة، وانضم لجماعة الإخوان عقب التحاقه بالكلية، لافتا إلى أنه تم اعتقاله عام 1981 على إثر اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وأنه تخرج فى كلية الطب عام 1984.

وذكر أنه عمل كطبيب بمستشفى سنورس المركزى ثم بمستشفى الفيوم العام وبعدها تقدم باستقالته من العمل الحكومى، وأسس مستشفى مكة بمركز سنورس، منوها بأنه نشأ فى منزل خاله الدكتور لطفى سليمان عضو مجلس النواب السابق، وأنه فى عام 1995 فوجئ الأهالى بترشح المتهم فى مجلس الشعب ضد خاله الذى قام بتربيته عقب وفاة والديه.

ولفت إلى أن الأهالى حاولوا إقناعه بعدم الترشح ضد خاله، لكونه تتوفر له فرص النجاح، إلا أنه رفض بشدة بدعوى حصل على توجيهات من مكتب الإرشاد بالترشح، ليفشلا فى الفوز بمقعد مجلس الشعب حينها، مضيفا أنه بعد ذلك تولى الارهابى الهارب عدة مناصب قيادية فى المكتب الإدارى لجماعة الإخوان بالفيوم وتولى منصب مدير مكتب الإدارى للجماعة بالفيوم عام 2005 وظل فى هذا المنصب لفترة طويلة.

وأردف: «القيادى الإرهابى قاد مظاهرة حاشدة بمدينة الفيوم يوم 4 مايو 2007 بالتزامن مع تاريخ ميلاد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وتم إلقاء القبض عليه لمدة ساعات وبعدها تم الإفراج عنه»، مشيرا إلى أنه فى 27 يناير عام 2011 تم إلقاء القبض عليه وترحيله لسجن وادى النطرون والتقى وقتها بالرئيس الراحل محمد مرسى والذى كان معتقلا بنفس السجن وعقب اقتحام السجون هربا من سجن وادى النطرون، وبعدها تولى منصب رئيس حزب الحرية والعدالة بالفيوم وقام بالترشح على رأس قائمة الحزب فى انتخابات مجلس النواب عام 2012 وعقب حل مجلس الشعب قام مرسى بتعيينه فى مجلس الشورى، كما أنه عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة سافر إلى اسطنبول بتركيا وما زال هاربا حتى الآن.