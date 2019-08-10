مع تصاعد حدة النزاع الاقتصادي بين الصين وأمريكا، والتهديد بخسارة شركة هواوي لنظام أندرويد، أعلنت شركة الاتصالات الصينية عن إطلاق نظام تشغيل جديد، أطلق عليه اسم هارمونيوس.

أطلقت شركة "هواوي" الصينية للاتصالات نظام تشغيل جديد تعتزم إضافته مستقبلاً لهواتفها المحمولة. والنظام الذي أطلق عليه اسم "هارمونيوس HarmonyOS" قدمه المدير التنفيذي ريتشارد يو خلال مؤتمر لهواوي في دونغقوان جنوبي الصين. وقال ريتشارد يو "نريد أن نجلب مزيداً من التناغم إلى العالم".

وهواوي مهددة بخسارة نظام أندرويد بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على شركات الاتصالات الصينية، حيث تم وضع هواوي على القائمة السوداء الأمريكية للاشتباه بتجسسها لصالح بكين.

ووجدت هواوي، ثاني مجموعة للهواتف الذكية في العالم نفسها في أيار/مايو في خضم الحرب التجارية بين بكين وواشنطن على خلفية المنافسة التكنولوجية. وتسعى الشركة الصينية منذ 2012 الى أن يكون لها نظام تشغيل خاص بها.

ونددت الصين يوم الخميس (8 أغسطس/آب) بالقواعد الجديدة التي أعلنتها واشنطن مؤخراَ والتي تحظر على عملاق التكنولوجيا "هواوي" وشركات صينية أخرى توقيع عقود في الأسواق الأمريكية، واتهمت واشنطن بـ"التعسف في استخدام السلطة".

وستمنع هذه القواعد المؤقتة على أي وكالة اتحادية أمريكية الحصول على معدات اتصالات أو تكنولوجيا من تلك الشركات الصينية بدءاً من 13 آب/أغسطس. وتواجه هواوي أيضاً الحظر المفروض على الشركات الأمريكية لبيعها معدات تكنولوجية. ومن المتوقع أن يدخل هذا الحظر حيز التنفيذ في منتصف الشهر الجاري. وأعلنت الشركة أنّها ستطعن بهذه التدابير أمام المحكمة الأمريكية العليا.