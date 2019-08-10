فاليتا: سفينة إنقاذ ترفض عرض مالطا باستضافة 39 مهاجرا

أعلنت مالطا -اليوم السبت- أن منظمة غير حكومية أنقذت 39 مهاجرا في البحر مساء أمس الجمعة، رفضت العرض الذي تقدمت به فاليتا لاستضافتهم.

كانت سفينة الإنقاذ "أوبن آرمز- الأذرع المفتوحة" قد انتشلت المهاجرين الـ39 بعد أن تعرضوا لمحنه داخل منطقة البحث والإنقاذ التابعة لمالطا، وانضم هؤلاء المهاجرون إلى 121 شخصا آخرين كانت سفينة الإنقاذ المسجلة في إسبانيا قد انتشلتهم من المياه قبالة الساحل الليبي.

وقالت الحكومة المالطية اليوم إن سفينة تابعة لقواتها المسلحة كانت في طريقها لانتشال الـ39 عندما تدخلت سفينة "أوبن آرمز" وأنقذتهم.

وعرضت مالطا استضافة المهاجرين باعتبار أنه تم إنقاذهم داخل منطقة تقع تحت مسؤوليتها، وأضافت الحكومة المالطية "ومع ذلك، رفضت سفينة الإنقاذ الاستجابة لهذا العرض".