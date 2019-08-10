باكستان تعلن التوجه إلى مجلس الأمن بشأن قضية كشمير

أعلنت باكستان أنها، بدعم الصين، ستلجأ إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الإجراءات التي اتخذتها الهند من جانب واحد في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

وقال وزير خارجية باكستان شاه محمود قريشى -في تصريحات أدلى بها عقب لقائه اليوم السبت في بكين مع نظيره الصيني وانج يي وزعماء بارزين آخرين- إن بلاده قد تتوجه إلى مفوضية حقوق الإنسان التابعة للمنظمة الدولية ذاتها بشأن ما وصفه بـ "الإبادة الجماعية" لشعب إقليم كشمير.

وأكد قريشي -حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية- أن الصين تدعم تمامًا موقف باكستان بشأن أفعال الهند في كشمير، مشيرًا إلى أن خطوة نيودلهي زادت من تهديد السلام الإقليمي وأثارت مخاوف من إراقة الدماء في الإقليم.

وشدد قريشي أنه على الرغم من أن بلاده لا تخطط لاتخاذ أي إجراءات عسكرية، إلا أن إسلام آباد مستعدة لصد أي عدوان محتمل من جانب نيودلهي.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الهندية ألغت قبل أيام وضع الحكم الذاتي الدستوري الممنوح لكشمير، ما أجج التوتر بين الدولتين النوويتين الهند وباكستان، وعمق المخاوف من اندلاع صراع جديد حول الإقليم الحدودي المتنازع عليه بين الدولتين.