«إسلام آباد» تدعو «واشنطن» للضغط على «نيودلهي» لسحب قرارها بشأن كشمير









حث السفير الباكستاني لدى الولايات المتحدة ، أسد مجيد خان، الإدارة الأمريكية على ضرورة بذل مزيد من الجهود ، للضغط على الهند لسحب قرارها بشأن إلغاء الوضع الخاص لإقليم "كشمير" المتنازع عليه.

وشدد خان - في تصريحات نقلتها صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم السبت، على ضرورة اتخاذ إجراء صارم من جانب واشنطن لتجنب نشوب صراع محتمل بين الدولتين الجارتين.

وأضاف أن الولايات المتحدة بإمكانها بذل مزيد من الجهود من أجل نزع فتيل هذه الأزمة ، وحثْ الجانب الهندي على التحلي ب"العقلانية " مشيرا إلى أنه يتوقع ذلك ممن أسماءهم "أصدقاء إسلام آباد".

وقال إنه نظرا لأن الولايات المتحدة تعد مؤيدًا رئيسيًا لحقوق الإنسان، و"رائدة " في الديمقراطية على مستوى العالم ، وباعتبارها من أبرز القوى المسيطرة اليوم عالميًا، فإنه يتعين على (واشنطن ) القيام برد قوي.

وأكد أن باكستان ستظل متمسكة برغبتها في إحلال استقرار إقليمي، معربا عن الأمل بأن يلعب قادة العالم بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الدور المطلوب منهم.

وأشار خان إلى أن "إسلام آباد" لن تفكر في تصعيد الأمور، إلا أنها سترد بطريقة "لائقة " إذا انتهكت أراضيها - حسب تعبيره.

يذكر أن باكستان خفضت مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع الهند ، كما أوقفت العلاقات التجارية الثنائية معها، ردًا على قرار نيودلهي إلغاء الوضع الخاص لإقليم كشمير.